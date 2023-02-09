В Днепре от взрыва гранаты погиб мужчина

В Днепре сегодня, 9 февраля, прогремел взрыв под мостом на площади Старомостовой. В результате инцидента погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

По предварительной информации областной полиции, бездомный мужчина разбирал гранату. Однако она взорвалась у него в руках, и мужчина погиб.

На месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщалось ранее, в Красногоровке мужчина бросил гранату в продавца, в результате чего один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Ранее в Днепре военный бросил гранату в сторону полицейских, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу.

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