У Дніпрі вдруге за день пролунали вибухи: подробиці

Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози балістики (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 24 вересня, знову лунали вибухи. Місто перебуває під атакою росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ, карту повітряних тривог та Повітряні сили.

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного удару у низці областей. Спочатку повідомлялось про швидкісну ціль на Чернігівщині у напрямку Гончарівська.

А вже через деякий час про швидкісну ціль з півдня у напрямку Дніпра. Майже відразу місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у місті. Ба більше повідомляється про сильне задимлення.

 

Нагадаємо, наразі низка областей перебуває під дроновою атакою росіян. Про те, де фіксуються російські "Шахеди" ми писали раніше.

Також сьогодні ми вже писали про вибухи у Дніпрі - однак станом на 13:00 про наслідки попереднього обстрілу не повідомлялось.

