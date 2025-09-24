У Дніпрі вдруге за день пролунали вибухи: подробиці

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного удару у низці областей. Спочатку повідомлялось про швидкісну ціль на Чернігівщині у напрямку Гончарівська.

А вже через деякий час про швидкісну ціль з півдня у напрямку Дніпра. Майже відразу місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у місті. Ба більше повідомляється про сильне задимлення.

