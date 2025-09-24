В Днепре второй раз за день прогремели взрывы: подробности

В Днепре в среду, 24 сентября, снова раздавались взрывы. Город находится под атакой россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ, карту воздушных тревог и Воздушные силы.
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара в ряде областей. Сначала сообщалось о скоростной цели на Черниговщине в направлении Гончаровска.
А уже через некоторое время о скоростной цели с юга в направлении Днепра. Почти сразу местные СМИ начали писать о взрывах в городе. Более того, сообщается о сильном задымлении.
Напомним, сейчас ряд областей находится под дроновой атакой россиян. О том, где фиксируются российские "Шахеды" мы писали ранее.
Также сегодня мы уже писали о взрывах в Днепре - однако по состоянию на 13:00 о последствиях предыдущего обстрела не сообщалось.