В Днепре второй раз за день прогремели взрывы: подробности

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара в ряде областей. Сначала сообщалось о скоростной цели на Черниговщине в направлении Гончаровска.

А уже через некоторое время о скоростной цели с юга в направлении Днепра. Почти сразу местные СМИ начали писать о взрывах в городе. Более того, сообщается о сильном задымлении.

