Война в Украине

В Днепре второй раз за день прогремели взрывы: подробности

Иллюстративное фото: в Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В Днепре в среду, 24 сентября, снова раздавались взрывы. Город находится под атакой россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ, карту воздушных тревог и Воздушные силы.

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара в ряде областей. Сначала сообщалось о скоростной цели на Черниговщине в направлении Гончаровска.

А уже через некоторое время о скоростной цели с юга в направлении Днепра. Почти сразу местные СМИ начали писать о взрывах в городе. Более того, сообщается о сильном задымлении.

 

 

Напомним, сейчас ряд областей находится под дроновой атакой россиян. О том, где фиксируются российские "Шахеды" мы писали ранее.

Также сегодня мы уже писали о взрывах в Днепре - однако по состоянию на 13:00 о последствиях предыдущего обстрела не сообщалось.

Днипро Война в Украине