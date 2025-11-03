RU

В Днепре и Запорожской области прогремели взрывы: в чем причина

Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 ноября в Днепре и Запорожской области были слышны звуки взрывов. Россияне запустили по этим регионам баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро", канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова и Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 04:04.

В то же время о взрывах в Запорожской области написал Федоров. После этого он уточнил, что в Запорожском районе прогремели четыре взрыва. Последствия устанавливаются.

Перед этими взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики и фиксации скоростной цели в направлении "Днепра/Запорожья". Впоследствии военные призвали жителей Днепра быть в укрытиях.

Известно, что добавилась также угроза баллистики с северо-восточного направления. После этого Воздушные силы зафиксировали скоростные цели курсом на Сумскую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:19 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кропивницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

Взрывы в Днепре и Запорожье

Напомним, что россияне регулярно атакуют как Днепр, так и Запорожье, используя для ударов беспилотники, ракеты и авиабомбы.

Так произошло в ночь на 30 октября. В направлении обеих городов летали баллистические ракеты. После атаки в Запорожье было повреждено жилое многоэтажное здание, причем частично оно было разрушено.

