В Днепре и Запорожской области прогремели взрывы: в чем причина

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 04:04.

В то же время о взрывах в Запорожской области написал Федоров. После этого он уточнил, что в Запорожском районе прогремели четыре взрыва. Последствия устанавливаются.

Перед этими взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики и фиксации скоростной цели в направлении "Днепра/Запорожья". Впоследствии военные призвали жителей Днепра быть в укрытиях.

Известно, что добавилась также угроза баллистики с северо-восточного направления. После этого Воздушные силы зафиксировали скоростные цели курсом на Сумскую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:19 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кропивницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.