У Дніпрі та області виявили двох колаборантів, які принижували українців і підтримували РФ

Деталі справи

Підозрювані під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України поширювали дописи з проросійських спільнот.

"У забороненій соціальній мережі житель міста Жовті Води неодноразово під публікаціями розміщував коментарі із підтримкою дій збройних формувань РФ", - йдеться у повідомленні.

А от мешканка Дніпра, використовуючи власний акаунт, поширювала матеріали, спрямовані на приниження національної честі та гідності українців.

Правоохоронці вручили їм підозри

У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних було вилучено комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Фото: Колаборанти (gp.gov.ua)

Згідно з висновками експертизи, поширені публікації і висловлювання містять публічні заклики до підтримки дій агресора та розпалювання ворожнечі.

Двом громадянам повідомлено про підозру у вчинені наступних злочинів:

Колабораційна діяльність;

Порушення рівноправності громадян залежно від їх національної та регіональної належності.

Україна продовжує виявляти агентів Росії

Сьогодні повідомлялось, що Служба безпеки у Сумській області затримала агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з Росією.

Також українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.