У Дніпрі та області виявили двох колаборантів, які принижували українців і підтримували РФ

У Дніпрі та області правоохоронці виявили двох людей, які в соціальних мережах принижували українців і підтримували дії російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Підозрювані під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України поширювали дописи з проросійських спільнот.
"У забороненій соціальній мережі житель міста Жовті Води неодноразово під публікаціями розміщував коментарі із підтримкою дій збройних формувань РФ", - йдеться у повідомленні.
А от мешканка Дніпра, використовуючи власний акаунт, поширювала матеріали, спрямовані на приниження національної честі та гідності українців.
У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних було вилучено комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Фото: Колаборанти (gp.gov.ua)
Згідно з висновками експертизи, поширені публікації і висловлювання містять публічні заклики до підтримки дій агресора та розпалювання ворожнечі.
Двом громадянам повідомлено про підозру у вчинені наступних злочинів:
Сьогодні повідомлялось, що Служба безпеки у Сумській області затримала агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з Росією.
Також українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.
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