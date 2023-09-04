В Днепре и области обнаружили двух коллаборантов, которые унижали украинцев и поддерживали РФ

В Днепре и области правоохранители обнаружили двух людей, которые в социальных сетях унижали украинцев и поддерживали действия российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подозреваемые во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины распространяли сообщения из пророссийских сообществ.
"В запрещенной социальной сети житель города Желтые Воды неоднократно под публикациями размещал комментарии с поддержкой действий вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.
А вот жительница Днепра, используя собственный аккаунт, распространяла материалы, направленные на унижение национальной чести и достоинства украинцев.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых была изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
Фото: Коллаборанты (gp.gov.ua)
Согласно выводам экспертизы, распространенные публикации и высказывания содержат публичные призывы к поддержке действий агрессора и разжиганию вражды.
Двум гражданам сообщено о подозрении в совершении следующих преступлений:
Сегодня сообщалось, что Служба безопасности в Сумской области задержала агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на северной границе Украины с Россией.
Также украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.
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