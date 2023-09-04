ua en ru
Пн, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шпигував за ЗСУ на північному кордоні з Росією. У Сумській області затримали агента ФСБ

Сумська область , Понеділок 04 вересня 2023 11:10
UA EN RU
Шпигував за ЗСУ на північному кордоні з Росією. У Сумській області затримали агента ФСБ Фото: СБУ затримала агента ФСБ у Сумській області (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки у Сумській області затримала агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як встановило слідство, фігурант збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Робив це під виглядом "робочих" поїздок по регіону на власному автомобілі. Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.

Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.

За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом у РФ..

Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників. При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ у Сумській області (ssu.gov.ua)

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Агенти РФ в Україні

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві посадовця страхової компанії, який працював на окупантів. Він вивідував інформацію про обстріли столичних ТЕЦ та передавав інформацію ворогу.

Також раніше у Краматорську затримали адвоката, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами.

А у Херсоні Служба безпеки України затримала агентку РФ, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ФСБ Сумська область Кордон з РФ Війна Росії проти України
NEWS
Резніков подав до Ради заяву про відставку
Резніков подав до Ради заяву про відставку
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту