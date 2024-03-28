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У Дніпрі та Кам'янському пролунали вибухи під час тривоги

Фото: у Дніпрі та Кам'янському пролунали вибухи під час тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні увечері, 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ДніпроTV" та "Суспільне".

Повідомляється, що після кількох вибухів в одному з районів Кам'янського зникла електрика.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про політ кількох ракет у напрямку Кам'янського. Також ворог запустив балістику у бік Дніпра. Крім того, у районі обласного центру фіксувався політ ударних безпілотників на кшталт "Шахед".

 

 

Удари росіян у ніч із 27 по 28 березня

Російські війська минулої ночі атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед" та ракетами вночі з 27 на 28 березня.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що спочатку дрони влетіли в повітряний простір України з боку Курської області до Сумської області курсом на Харків. Через деякий час у Харкові було чути вибухи.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 28 березня, у Дніпрі було чути звуки вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

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