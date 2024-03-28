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В Днепре и Камянском прозвучали взрывы во время тревоги

Фото: в Днепре и Камянском прозвучали взрывы во время тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре и Камянском Днепропетровской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги сегодня вечером, 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДніпроTV" и "Суспільне".

Сообщается, что после нескольких взрывов в одном из районов Каменского пропало электричество.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о полете нескольких ракет в направлении Камянского. Также враг запустил баллистику в сторону Днепра. Кроме того, в районе областного центра фиксировался полет ударных беспилотников типа "Шахед".

 

 

Удары россиян в ночь с 27 по 28 марта

Российские войска прошлой ночью атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" и ракетами ночью с 27 на 28 марта.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что сначала дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области в Сумскую область курсом на Харьков. Через некоторое время в Харькове были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 28 марта, в Днепре были слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

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