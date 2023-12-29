У Дніпрі спалахнула пожежа в торгову центрі
Пожежа у Дніпрі спалахнула зранку 29 грудня. За попередньою інформацією, горить один з торгових центрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та "Суспільне".
"У Дніпрі горить один з торговельних центрів міста", - йдеться у повідомленні.
При цьому місцеві Telegram-канали пишуть про влучання у торговий центр, пожежа там спалахнула після вибухів. За словами місцевих жителів, у Дніпрі сталося декілька пожеж внаслідок атаки.
Жителів міста закликають не публікувати у мережі фото та відео з місця інциденту.
Масована атака
Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.
У Києві працювала ППО. Вже відомо про падіння уламків у Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку.
Також відомо, що по Харкову вдарили ракетами. За ранок окупанти вже двічі обстріляли місто.
Львів був атакований "шахедами". За словами мера Андрія Садового, є "приліт" по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа, але інші деталі поки невідомі.
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