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У Дніпрі спалахнула пожежа в торгову центрі

Дніпро, П'ятниця 29 грудня 2023 08:15
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У Дніпрі спалахнула пожежа в торгову центрі Фото: у Дніпрі спалахнула пожежа в торгову центрі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа у Дніпрі спалахнула зранку 29 грудня. За попередньою інформацією, горить один з торгових центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та "Суспільне".

"У Дніпрі горить один з торговельних центрів міста", - йдеться у повідомленні.

При цьому місцеві Telegram-канали пишуть про влучання у торговий центр, пожежа там спалахнула після вибухів. За словами місцевих жителів, у Дніпрі сталося декілька пожеж внаслідок атаки.

Жителів міста закликають не публікувати у мережі фото та відео з місця інциденту.

Масована атака

Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

У Києві працювала ППО. Вже відомо про падіння уламків у Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку.

Також відомо, що по Харкову вдарили ракетами. За ранок окупанти вже двічі обстріляли місто.

Львів був атакований "шахедами". За словами мера Андрія Садового, є "приліт" по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа, але інші деталі поки невідомі.

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