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У Дніпрі "серйозні проблеми" після масованого обстрілу, - мер

Дніпро, Середа 25 грудня 2024 12:20
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У Дніпрі "серйозні проблеми" після масованого обстрілу, - мер Ілюстративне фото: у Дніпрі повідомляють про серйозні проблеми після обстрілу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпрі "серйозні проблеми" після масованого обстрілу України 25 грудня. У місті працюють профільні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook.

"Є певні серйозні проблеми. Щоб не писати зайвого і не давати ворогу корисної інформації більш докладніше проінформую о 14-ї. Скажу тільки одне. Якщо б ми не готувались до обстрілів, то було б набагато гірше", - написав міський голова.

Мер додав, у Дніпрі у координації працюють військова адміністрація, міська влада, поліція, енергетики, комунальники, рятувальники та волонтери.

Обстріл енергетики України

Російські окупанти на Різдво, 25 грудня, завдали нового масованого удару по Україні. Ціллю ворога знову була українська енергетика.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, росіяни випустили по Україні понад 70 ракет, зокрема балістичні, та понад 100 дронів. Сили ППО знищили понад 50 ракет та значну частину безпілотників.

Через масовану атаку по Україні запровадили відключення світла за графіками. В "Укренерго" наголошують, що графіки будуть діяти до кінця дня.

Внаслідок атаки у Дніпропетровській області є загиблий. Як повідомили у ДТЕК, російські окупанти вбили енергетика, що працював на одній з теплоелектростанцій.

Більше про наслідки сьогоднішнього обстрілу України - у нашому матеріалі.

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