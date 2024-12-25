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В Днепре "серьезные проблемы" после массированного обстрела, - мэр

Днепр, Среда 25 декабря 2024 12:20
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В Днепре "серьезные проблемы" после массированного обстрела, - мэр Иллюстративное фото: в Днепре сообщают о серьезных проблемах после обстрела (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепре "серьезные проблемы" после массированного обстрела Украины 25 декабря. В городе работают профильные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.

"Есть определенные серьезные проблемы. Чтобы не писать лишнего и не давать врагу полезной информации более подробно проинформирую в 14:00. Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже", - написал городской голова.

Мэр добавил, в Днепре в координации работают военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели и волонтеры.

Обстрел энергетики Украины

Российские оккупанты на Рождество, 25 декабря, нанесли новый массированный удар по Украине. Целью врага снова была украинская энергетика.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, россияне выпустили по Украине более 70 ракет, в том числе баллистические, и более 100 дронов. Силы ПВО уничтожили более 50 ракет и значительную часть беспилотников.

Из-за массированной атаки по Украине ввели отключения света по графикам. В "Укрэнерго" отмечают, что графики будут действовать до конца дня.

В результате атаки в Днепропетровской области есть погибший. Как сообщили в ДТЭК, российские оккупанты убили энергетика, работавшего на одной из теплоэлектростанций.

Больше о последствиях сегодняшнего обстрела Украины - в нашем материале.

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