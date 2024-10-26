В Днепре рассказали о последствиях ночной ракетной атаки на город: фото, видео

В результате ракетных ударов в Днепре частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений.

Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам. В общей сложности, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка, сообщили в ГСЧС. По данным Лысака, в Днепре погибли три человека, среди них – ребенок. 19 человек пострадали, из них четверо – дети. Восемь – госпитализированы. Лисак пишет, что жилая двухэтажка в результате ночной ракетной атаки уничтожена. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы.