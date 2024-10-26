В Днепре рассказали о последствиях ночной ракетной атаки на город: фото, видео
В результате ракетных ударов в Днепре частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.
В общей сложности, предварительно, ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка, сообщили в ГСЧС.
По данным Лысака, в Днепре погибли три человека, среди них – ребенок. 19 человек пострадали, из них четверо – дети. Восемь – госпитализированы.
Лисак пишет, что жилая двухэтажка в результате ночной ракетной атаки уничтожена. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы.
Напомним, 25 октября вечером во время российской массированной атаки ударными БПЛА по территории Украины один из беспилотников ударил по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Там начался пожар на последних этажах, были повреждены квартиры. Погиб человек.
Также поздно вечером, 25 октября, звуки взрывов были слышны в Днепре и Запорожье. Военные предупреждали, что в направлении городов летят ракеты.
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