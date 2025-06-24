У Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Обстріл України в ніч на 24 червня

Уночі Росія знову завдала удару по Україні за допомогою дронів-камікадзе. У Харкові поранення отримали щонайменше троє людей. Один із дронів впав, але не вибухнув. Вибухи зафіксували в Немишлянському та Салтівському районах міста.

Сумську область окупанти також атакували вночі. Внаслідок влучання загинули троє мирних жителів - чоловік, жінка та 8-річна дитина. Пошкоджено житлові будинки, на місці влучань спалахнула пожежа

Зранку у Повітряних силах повідомили, що усього ворогом було запущено 97 дронів-камікадзе, більшість з них ліквідовані силами ППО.

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