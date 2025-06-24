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У Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи 24 червня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

У Дніпрі вдень вівторка, 24 червня, було чути звуки вибухів. Незадовго до цього попереджалось про загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили, карту тривог.

Близько 11:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги.

А вже через декілька хвилин повідомлялось про декілька швидкісних цілей у напрямку Дніпра.

Місцеві ЗМІ в цей час повідомили про звуки вибухів у місті. Станом на 11:10 про руйнування чи постраждалих не повідомлялось.

Оновлено об 11:25

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак заявив, що ворог атакував Дніпро. У місті пролунала серія вибухів.

"Інформацію щодо наслідків уточнюємо. Повітряна тривога триває. Будьте у безпечному місці до відбою", - повідомив він.

Атаки РФ

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська запустили кілька груп ударних дронів типу "Шахед" з північного напрямку. Через це у низці областей також оголошено повітряну тривогу.

Обстріл України в ніч на 24 червня

Уночі Росія знову завдала удару по Україні за допомогою дронів-камікадзе. У Харкові поранення отримали щонайменше троє людей. Один із дронів впав, але не вибухнув. Вибухи зафіксували в Немишлянському та Салтівському районах міста.

Сумську область окупанти також атакували вночі. Внаслідок влучання загинули троє мирних жителів - чоловік, жінка та 8-річна дитина. Пошкоджено житлові будинки, на місці влучань спалахнула пожежа

Зранку у Повітряних силах повідомили, що усього ворогом було запущено 97 дронів-камікадзе, більшість з них ліквідовані силами ППО.

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