В Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Обстрел Украины в ночь на 24 июня

Ночью Россия снова нанесла удар по Украине с помощью дронов-камикадзе. В Харькове ранения получили по меньшей мере три человека. Один из дронов упал, но не взорвался. Взрывы зафиксировали в Немышлянском и Салтовском районах города.

Сумскую область оккупанты также атаковали ночью. В результате попадания погибли трое мирных жителей - мужчина, женщина и 8-летний ребенок. Повреждены жилые дома, на месте попаданий вспыхнул пожар

Утром в Воздушных силах сообщили, что всего врагом было запущено 97 дронов-камикадзе, большинство из них ликвидированы силами ПВО.

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