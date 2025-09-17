UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Дніпрі пролунали вибухи на тлі тривоги через дрони

Ілюстративне фото: у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі в середу, 17 вересня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією кореспондентів "Суспільне", у місті було чутно кілька вибухів.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік Дніпра летять ударні безпілотники з південного та південно-західного напрямків.

Офіційної інформації про вибухи в Дніпрі поки що немає.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти протягом останнього місяця посилили удари по Україні за допомогою дронів і ракет.

Зокрема, в ніч на 17 вересня російські окупанти вдарили безпілотниками по Полтавській області.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що метою ворога стало одне з підприємств у Полтавському районі. Унаслідок удару там спалахнула пожежа.

Когут зазначав, що постраждалих унаслідок удару не було.

