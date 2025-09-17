У Дніпрі пролунали вибухи на тлі тривоги через дрони

За інформацією кореспондентів "Суспільне", у місті було чутно кілька вибухів.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік Дніпра летять ударні безпілотники з південного та південно-західного напрямків.

Офіційної інформації про вибухи в Дніпрі поки що немає.