В Днепре прозвучали взрывы на фоне тревоги из-за дронов

В Днепре в среду, 17 сентября, вечером местные жители услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По информации корреспондентов "Суспільне", в городе было слышно несколько взрывов.
До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в сторону Днепра летят ударные беспилотники с южного и юго-западного направлений.
Официальной информации о взрывах в Днепре пока что нет.
Напомним, российские оккупанты в течение последнего месяца усилили удары по Украине при помощи дронов и ракет.
В частности, в ночь на 17 сентября российские оккупанты ударили беспилотниками по Полтавской области.
Глава Полтавской ОВА Владимир Когут рассказал, что целью врага стало одно из предприятий в Полтавском районе. В результате удара там вспыхнул пожар.
Когут отмечал, что пострадавших в результате удара не было.