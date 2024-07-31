У Дніпрі пролунали вибухи після попередження про роботу ППО по дрону

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти часто використовують розвідувальні дрони перед завданням ударів. Такі безпілотники ворог застосовують масово на лінії фронту і не тільки.

При цьому сьогодні, 31 липня, росіяни намагалися завдати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". За інформацією Повітряних сил, українські захисники збили 89 із 89 цілей.

Пізніше радник керівника ВП Владислав Власюк написав, що окупанти застосовували не лише "Шахеди", а й нові дрони "Гербера". Вони є дешевшою версією іранських безпілотників.

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