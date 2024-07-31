В Днепре прозвучали взрывы после предупреждения о работе ПВО по дрону

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты часто используют разведывательные дроны перед нанесением ударов. Такие беспилотники враг применяет массово на линии фронта и не только.

При этом сегодня, 31 июля, россияне пытались нанести удары по Украине при помощи дронов-камикадзе "Шахед". По информации Воздушных сил, украинские защитники сбили 89 из 89 целей.

Позже советник руководителя ОП Владислав Власюк написал, что оккупанты применяли не только "Шахеды", но и новые дроны "Гербера". Они являются более дешевой версией иранских беспилотников.

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