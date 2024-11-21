У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Загроза масштабного ракетного обстрілу

Нагадаємо, 21 листопада близько 5:00 ранку по всій території України було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31 і загрозу застосування балістичного озброєння.

Вдень 20 листопада посольство США повідомило про високу ймовірність масштабного ракетного обстрілу України і тимчасово припинило роботу. Однак ввечері роботу посольства було відновлено.

Спостерігається ескалація ситуації через дозвіл США на застосування Збройними силами України ракет ATACMS і Storm Shadow для ударів по військових об'єктах на території Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.