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У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Дніпро було чутно звуки вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Повітряні сили ЗСУ.

Військові повідомили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра зі сходу.

"Не ігноруйте тривогу!", - зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Загроза масштабного ракетного обстрілу

Нагадаємо, 21 листопада близько 5:00 ранку по всій території України було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31 і загрозу застосування балістичного озброєння.

Вдень 20 листопада посольство США повідомило про високу ймовірність масштабного ракетного обстрілу України і тимчасово припинило роботу. Однак ввечері роботу посольства було відновлено.

Спостерігається ескалація ситуації через дозвіл США на застосування Збройними силами України ракет ATACMS і Storm Shadow для ударів по військових об'єктах на території Росії.

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