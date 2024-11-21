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В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Днепре прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Днепр были слышны звуки взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Воздушные силы ВСУ.

Военные сообщили о скоростной цели в направлении Днепра с востока.

"Не игнорируйте тревогу!", - отметил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Угроза масштабного ракетного обстрела

Напомним, 21 ноября около 5:00 утра по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31 и угрозы применения баллистического вооружения.

Днем 20 ноября посольство США сообщило о высокой вероятности масштабного ракетного обстрела Украины.

Днем 20 ноября посольство США сообщило о высокой вероятности масштабного ракетного обстрела Украины и временно прекратило работу. Однако вечером работа посольства была возобновлена.

Наблюдается эскалация ситуации из-за разрешения США на применение Вооруженными силами Украины ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России.

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