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В Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Четверг 14 сентября 2023 00:46
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В Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах Украины ранее предупредили об угрозе атаки ударных беспилотников в Днепропетровской области.

Обстрелы Днепропетровской области

Российские войска почти ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр. Чаще всего под обстрелы попадает Никополь и район. Вследствие обстрелов тяжелой артиллерией ущерб и разрушения испытывают дома и инфраструктура региона.

Кроме того, оккупанты регулярно наносят удары по территории региона с использованием крылатых ракет. баллистического оружия и дронов-камикадзе.

Так, утром 4 сентября россияне обстреляли Днепропетровскую область, зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.

Все детали очередного теракта российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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