У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО

Жителі Дніпра сьогодні, 19 квітня, увечері почули вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram .

Керівник ОП Андрій Єрмак написав, що українські захисники збили "Шахед" росіян над Дніпром.

У Дніпрі повідомляють про повторні вибухи. Деталі інциденту наразі невідомі.

При цьому більш докладних деталей він не розкрив.

Місцева влада поки не коментує інцидент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти сьогодні вдарили по двох громадах Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Також ми писали, що у Луганській області через ворожий обстріл постраждала жінка.

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