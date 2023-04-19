У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО

Жителі Дніпра сьогодні, 19 квітня, увечері почули вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram.
Місцева влада поки не коментує інцидент.
"Дніпро, у місті працює ППО", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
При цьому більш докладних деталей він не розкрив.
Жителям регіону необхідно пройти до укриття.
Оновлено 22:22
У Дніпрі повідомляють про повторні вибухи. Деталі інциденту наразі невідомі.
Оновлено 22:27
Керівник ОП Андрій Єрмак написав, що українські захисники збили "Шахед" росіян над Дніпром.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти сьогодні вдарили по двох громадах Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Також ми писали, що у Луганській області через ворожий обстріл постраждала жінка.
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