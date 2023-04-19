В Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, работает ПВО

Жители Днепра сегодня, 19 апреля, вечером услышали взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram .

Руководитель ОП Андрей Ермак написал, что украинские защитники сбили "Шахеды" россиян над Днепром.

В Днепре сообщают о повторных взрывах. Детали инцидента пока неизвестны.

При этом более подробных деталей он не раскрыл.

Местные власти пока не комментируют инцидент.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты сегодня ударили по двум общинам Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Также мы писали, что в Луганской области из-за вражеского обстрела пострадала женщина.

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