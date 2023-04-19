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В Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, работает ПВО

Иллюстративное фото: в Днепре прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жители Днепра сегодня, 19 апреля, вечером услышали взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram.

Местные власти пока не комментируют инцидент.

"Днепр, в городе работает ПВО", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

При этом более подробных деталей он не раскрыл.

Жителям региона необходимо пройти в укрытия.

Обновлено 22:22

В Днепре сообщают о повторных взрывах. Детали инцидента пока неизвестны.

Обновлено 22:27

Руководитель ОП Андрей Ермак написал, что украинские защитники сбили "Шахеды" россиян над Днепром.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты сегодня ударили по двум общинам Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Также мы писали, что в Луганской области из-за вражеского обстрела пострадала женщина.

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