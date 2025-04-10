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У Дніпрі пролунали вибухи, місто під ракетною атакою

Фото: росіяни атакували ракетами Дніпро (t.me dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі вдень 10 квітня пролунали вибухи. Російські війська атакували місто ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Дніпро під ворожою ракетною атакою.Загроза ще триває. Можуть бути повторні виходи", - повідомив Лукашук.

Він закликав жителів міста залишатися у безпечних місцях до оголошення відбою повітряної тривоги. 

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку в областях,  де оголошено повітряну тривогу.

"Швидкісна ціль біля м.Дніпро", - додали військові.

Обстріл України 10 квітня

У ніч на 10 квітня Росія атакувала Україна 145-ма ударними дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 85 дронів.

Зокрема. як розповіли у КМВА, під час атаки на підступах до Києва було зафіксовано 30 дронів, 16 з яких знищила пізніше протиповітряна оборона. Внаслідок атаки постраждали два райони міста.

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ДніпроДніпропетровська областьРакетна атакаВійна в УкраїніВибухи