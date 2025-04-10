У Дніпрі пролунали вибухи, місто під ракетною атакою

Обстріл України 10 квітня

У ніч на 10 квітня Росія атакувала Україна 145-ма ударними дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами з напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму. Силам ППО вдалося збити 85 дронів.

Зокрема. як розповіли у КМВА, під час атаки на підступах до Києва було зафіксовано 30 дронів, 16 з яких знищила пізніше протиповітряна оборона. Внаслідок атаки постраждали два райони міста.

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