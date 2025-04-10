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В Днепре прогремели взрывы, город под ракетной атакой

Фото: россияне атаковали ракетами Днепр (t.me dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре днем 10 апреля прогремели взрывы. Российские войска атаковали город ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Днепр под вражеской ракетной атакой, угроза еще продолжается. Могут быть повторные выходы", - сообщил Лукашук.

Он призвал жителей города оставаться в безопасных местах до объявления отбоя воздушной тревоги.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.

"Скоростная цель возле г. Днепр", - добавили военные.

 

Обстрел Украины 10 апреля

В ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 145-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 85 дронов.

В частности. как рассказали в КМВА, во время атаки на подступах к Киеву было зафиксировано 30 дронов, 16 из которых уничтожила позже противовоздушная оборона. В результате атаки пострадали два района города.

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ДнепрДнепропетровская областьРакетная атакаВойна в УкраинеВзрывы