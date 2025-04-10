В Днепре прогремели взрывы, город под ракетной атакой

Обстрел Украины 10 апреля

В ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 145-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Крыма. Силам ПВО удалось сбить 85 дронов.

В частности. как рассказали в КМВА, во время атаки на подступах к Киеву было зафиксировано 30 дронов, 16 из которых уничтожила позже противовоздушная оборона. В результате атаки пострадали два района города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.