У Дніпрі пролунали вибухи

Атака на Україну

8 липня окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл України. По всій країні було оголошено повітряну тривогу. За даними, для атаки ворог задіяв балістичні ракети та інші ракети. Також над територією України було помічено підйом винищувачів МІГ-31К.

При цьому у Кривому Розі та Кропивницькому районі пролунали вибухи.

Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Києву. Наразі відомо про падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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