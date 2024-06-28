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У Дніпрі пролунали вибухи

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі ввечері 28 червня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Повітряні сили ЗСУ.

У Повітряних силах попередили, що росіяни запустили ракету у напрямку Дніпра.

"Гучно у Дніпрі. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Деталі - пізніше", - повідомив Лисак.

Обстріл України 28 червня

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом.

Внаслідок влучання, за даними військових, зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідували. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило.

Також росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Нью-Йорк Донецької області. Один зі снарядів зруйнував під'їзд будинку - четверо людей загинули, поранено дитину.

До того ж РФ вдень п'ятниці, 28 червня, запустила мінімум три авіабомби по селу Циркуни Харківської області. Є поранені та руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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