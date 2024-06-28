У Дніпрі пролунали вибухи

Обстріл України 28 червня

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом.

Внаслідок влучання, за даними військових, зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідували. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило.

Також росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Нью-Йорк Донецької області. Один зі снарядів зруйнував під'їзд будинку - четверо людей загинули, поранено дитину.

До того ж РФ вдень п'ятниці, 28 червня, запустила мінімум три авіабомби по селу Циркуни Харківської області. Є поранені та руйнування.

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