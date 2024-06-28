В Днепре раздались взрывы

Обстрел Украины 28 июня

Напомним, сегодня, 28 июня, российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом.

В результате попадания, по данным военных, занялось пшеничное поле. Пожар был ликвидирован. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Также россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на Нью-Йорк Донецкой области. Один из снарядов разрушил подъезд дома - четыре человека погибли, ранен ребенок.

К тому же РФ днем пятницы, 28 июня, запустила минимум три авиабомбы по селу Циркуны Харьковской области. Есть раненые и разрушения.

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