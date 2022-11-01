У Дніпрі пролунали вибухи

Увечері 1 листопада у Дніпрі прогриміли вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Мешканців просять залишатися в укриттях до скасування тривоги. Ймовірно, працює ППО.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 1 листопада обстріляли Дніпропетровську область з "Градів" та важкої артилерії.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти в ніч проти 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстріл зазнав приватний сектор.

Також ми писали, що росіяни в ніч проти 1 листопада атакували дронами Полтавську область.

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