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У Дніпрі пролунали вибухи

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Дніпро, Вівторок 01 листопада 2022 23:40
У Дніпрі пролунали вибухи Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Увечері 1 листопада у Дніпрі прогриміли вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Мешканців просять залишатися в укриттях до скасування тривоги. Ймовірно, працює ППО.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 1 листопада обстріляли Дніпропетровську область з "Градів" та важкої артилерії.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти в ніч проти 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстріл зазнав приватний сектор.

Також ми писали, що росіяни в ніч проти 1 листопада атакували дронами Полтавську область.

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Дніпропетровська область Вибух
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