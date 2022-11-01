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В Днепре прогремели взрывы

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Днепр, Вторник 01 ноября 2022 23:40
В Днепре прогремели взрывы Фото: в Днепре прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вечером 1 ноября в Днепре прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги. Вероятно, работает ПВО.

Напомним, российские войска в ночь на 1 ноября обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрелу подвергся частный сектор.

Также мы писали, что россияне в ночь на 1 ноября атаковали дронами Полтавскую область.

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Днепропетровская область Взрыв
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