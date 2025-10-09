У Дніпрі пролунав вибух після пуску КАБа

Повітряні сили попереджали, що ворожа тактична авіація запустила керовані авіабомби на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

Після цього КАБ зафіксували в Дніпропетровській області, він летів у бік Дніпра з півдня.

Офіційної інформації про інцидент поки що немає.