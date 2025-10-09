В Днепре прогремел взрыв после пуска КАБа

Воздушные силы предупреждали, что вражеская тактическая авиация запустила управляемые авиабомбы на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

После этого КАБ зафиксировали в Днепропетровской области, он летел в сторону Днепра с юга.

Официальной информации об инциденте пока нет.