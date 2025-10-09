RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Днепре прогремел взрыв после пуска КАБа

Иллюстративное фото: до Днепра мог долететь КАБ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре в четверг, 9 октября, вечером местные жители услышали взрыв. В сторону города летела управляемая авиабомба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне Дніпро".

Воздушные силы предупреждали, что вражеская тактическая авиация запустила управляемые авиабомбы на границе Днепропетровской и Запорожской областей. 

После этого КАБ зафиксировали в Днепропетровской области, он летел в сторону Днепра с юга. 

Официальной информации об инциденте пока нет. 

Новая бомба-ракета россиян

Напомним, 28 июня в Днепре также прогремел взрыв. Тогда мониторинговые каналы сообщали о том, что россияне запустили по городу управляемую авиабомбу.

В свою очередь в Воздушных силах отметили, что воздушная цель пролетела более 100 километров и была сбита противовоздушной обороной.

При этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что для атаки россияне использовали новейшую бомбу-ракету "Гром-1".

Детальнее о новой бомбе-ракете - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвиаударыВоздушные силы УкраиныДнипроВойна в УкраинеВоздушная тревога