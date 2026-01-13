У Дніпрі прогримів вибух, у бік міста летіла швидкісна ціль

У Дніпрі сьогодні, 13 січня, ввечері місцеві жителі почули вибух. Місто могли атакувати росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

При цьому близько 19:11 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль. Вона пролітала повз Запоріжжя в бік Дніпра.

Поки що представники влади не коментують, що стало причиною вибуху в Дніпрі.

Масований удар 13 січня

Нагадаємо, у ніч на 13 січня російські окупанти завдали по Україні масованого удару.

За інформацією Повітряних сил, для атаки росіяни використали 293 ударні дрони типу Shahed, "Гербера" та а також безпілотники інших типів, 18 балістичних ракет "Іскандер-М" і зенітних ракет С-300 та 7 ракет "Іскандер-К".

Українські захисники збили 240 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів і 7 ракет.

Головною ціллю ворога, як зазвичай, стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, росіяни вдарили по енергооб'єктах Києва.

Унаслідок атаки ситуація зі світлом на правому березі Києва погіршилася до того рівня, який зараз на лівому березі.

До слова, раніше стало відомо, що в Дніпрі багатоповерхівки підключають до генераторів через серйозні проблеми зі світлом на тлі російських ударів.

За словами мера міста Бориса Філатова, після останнього обстрілу немає можливості відновити електропостачання для частини жителів лівого берега Дніпра.