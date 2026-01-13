ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Днепре прогремел взрыв, в сторону города летела скоростная цель

Днепр, Вторник 13 января 2026 19:34
UA EN RU
В Днепре прогремел взрыв, в сторону города летела скоростная цель Иллюстративное фото: россияне атаковали Днепр (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре сегодня, 13 января, вечером местные жители услышали взрыв. Город могли атаковать россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Пока что представители власти не комментируют, что стало причиной взрыва в Днепре.

При этом около 19:11 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели. Она пролетала мимо Запорожья в сторону Днепра.

Массированный удар 13 января

Напомним, в ночь на 13 января российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар.

По информации Воздушных сил, для атаки россияне использовали 293 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и а также беспилотники других типов, 18 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных ракет С-300 и 7 ракет "Искандер-К".

Украинские защитники сбили 240 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов и 7 ракет.

Главной целью врага, как обычно, стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, россияне ударили по энергообъектам Киева.

В результате атаки ситуация со светом на правом берегу Киева ухудшилась до того уровня, который сейчас на левом берегу.

К слову, ранее стало известно, что в Днепре многоэтажки подключают к генераторам из-за серьезных проблем со светом на фоне российских ударов.

По словам мэра города Бориса Филатова, после последнего обстрела нет возможности восстановить электроснабжение для части жителей левого берега Днепра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Воздушные силы Украины Война в Украине Ракетный удар Ракеты
Новости
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Киев без света, дома на генераторах: что происходит в городе и работают ли супермаркеты
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году