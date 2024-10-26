У Дніпрі продовжує зростати кількість жертв і постраждалих через обстріл окупантів

У Дніпрі зросла кількість жертв і постраждалих після обстрілу 26 жовтня. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.
"Ворог підступно атакував Дніпро. Фактично у вихідний день. Ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі, загиблі та поранені. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури, там зараз проходить ліквідація наслідків", - розповів Лисак.
За його словами, в Дніпрі вже 20 постраждалих.
"Серед них діти - дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців", - зазначив він.
Пізніше голова ОВА розповів, що під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявили тіло.
"Це четверта жертва нічної атаки", - зазначив він.
Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.
"Загалом у Дніпрі загинули 4 людей, ще 20 поранені", - розповів глава МВС України Ігор Клименко.
Російські війська обстріляли Дніпро у ніч проти 26 жовтня. Через удари балістикою було частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю.
Також пошкодження отримали багатоквартирні житлові будинки та одна з медустанов. З-під завалів двоповерхівки рятувальники дістали 3 загиблих. Ще одну жінку вдалося врятувати. Її дістали із зруйнованого будинку та передали медикам.
До цього повідомлялося про 19 постраждалих та трьох загиблих через обстріл Дніпра.
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