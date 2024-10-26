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У Дніпрі продовжує зростати кількість жертв і постраждалих через обстріл окупантів

Фото: у Дніпрі продовжує зростати кількість жертв і постраждалих через обстріл РФ 26 жовтня (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі зросла кількість жертв і постраждалих після обстрілу 26 жовтня. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.

"Ворог підступно атакував Дніпро. Фактично у вихідний день. Ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі, загиблі та поранені. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури, там зараз проходить ліквідація наслідків", - розповів Лисак.

За його словами, в Дніпрі вже 20 постраждалих.

"Серед них діти - дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців", - зазначив він.

У Дніпрі зросла кількість жертв

Пізніше голова ОВА розповів, що під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявили тіло. 

"Це четверта жертва нічної атаки", - зазначив він.

 

Серед загиблих - дружина та донька поліцейського

Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

"Загалом у Дніпрі загинули 4 людей, ще 20 поранені", - розповів глава МВС України Ігор Клименко.

Обстріл Дніпра

Російські війська обстріляли Дніпро у ніч проти 26 жовтня. Через удари балістикою було частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю.

Також пошкодження отримали багатоквартирні житлові будинки та одна з медустанов. З-під завалів двоповерхівки рятувальники дістали 3 загиблих. Ще одну жінку вдалося врятувати. Її дістали із зруйнованого будинку та передали медикам.

До цього повідомлялося про 19 постраждалих та трьох загиблих через обстріл Дніпра.

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