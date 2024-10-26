В Днепре продолжает расти число пострадавших из-за обстрела оккупантов

"Враг коварно атаковал Днепр. Фактически в выходной день. Ракета попала в жилой дом, есть пострадавшие, погибшие и раненые. Пострадали объекты критической инфраструктуры, там сейчас проходит ликвидация последствий", - рассказал он.

По словам Лысака, в Днепре уже 20 пострадавших.

"Среди них дети - девочки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней", - отметил он.