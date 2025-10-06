У Дніпрі працівник ТЦК через "Оберіг" списав 17 чоловіків, серед них - його брат

За даними слідства, фігурант, використовуючи власний електронний цифровий підпис, заходив до спеціалізованого реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Він вносив до нього неправдиву інформацію про те, що певні чоловіки рішенням ВЛК визнані непридатними до служби. Таким чином від призову уникнули 17 осіб, які не проходили жодної комісії.

Одним із "клієнтів" працівника ТЦК був його рідний брат, решта - знайомі. Декілька осіб після використання цієї схеми виїхали за межі України.

Військовослужбовець обвинувачується у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій повторно, та у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1, 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.