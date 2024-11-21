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У Дніпрі постраждали двоє людей через ракетну атаку РФ

Фото: у Дніпрі постраждали двоє людей через ракетну атаку РФ 21 листопада (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі дві людини отримали поранення після ракетної атаки по місту 21 листопада. Пошкоджені підприємство та Центр реабілітації для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Постраждали, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці.  42-річна жінка - госпіталізована", - розповів він.

Наслідки атаки на Дніпро

Внаслідок ракетної атаки на Дніпро 21 листопада пошкоджений Центр реабілітації для людей з інвалідністю.

"Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Там люди не постраждали. Крім цього, руйнування є у гаражному кооперативі. Там виникла пожежа. Понівечені 9 гаражів", - зазначив голова ОВА. 

 

Наслідки ракетної атаки на Дніпро 21 листопада (facebook.com/MNSDNE)

Окрім того, за даними Лисака, пошкоджене промислове підприємство і два приватні будинки.

"В одному з них виникла пожежа, її загасили. Приборкали вогонь і на другому місці займання", - констатував він.

 

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету по Україні

Рано-вранці 21 листопада в Україні оголосили тривогу. Військові попереджали про загрозу ракет. У Дніпрі лунали вибухи.

Як пізніше з'ясувалося, окупанти влаштували ракетну атаку по Україні, використавши дев'ять цілей. Вони заходили в повітряний простір України з півночі.

Зокрема, Росія випустила з Астраханської області по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. ППО збила шість ракет.

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