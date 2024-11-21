RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Днепре пострадали два человека из-за ракетной атаки РФ

Фото: в Днепре пострадали два человека из-за ракетной атаки РФ 21 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре два человека получили ранения после ракетной атаки по городу 21 ноября. Повреждены предприятие и Центр реабилитации для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Пострадали, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина - госпитализирована", - рассказал он.

Последствия атаки на Днепр

В результате ракетной атаки на Днепр 21 ноября поврежден Центр реабилитации для людей с инвалидностью.

"Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. Там люди не пострадали. Кроме этого, разрушения есть в гаражном кооперативе. Там возник пожар. Изувечены 9 гаражей", - отметил глава ОВА.

Кроме того, по данным Лысака, повреждено промышленное предприятие и два частных дома.

"В одном из них возник пожар, его потушили. Укротили огонь и на втором месте возгорания", - констатировал он.

РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету по Украине

Ранним утром 21 ноября в Украине объявили тревогу. Военные предупреждали об угрозе ракет. В Днепре гремели взрывы.

Как позже выснилось, оккупанты устроили ракетную атаку по Украине, использовав девять целей. Они заходили в воздушное пространство Украины с севера.

В частности, Россия выпустила из Астраханской области по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. ПВО сбила шесть ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьДнипроВойна в Украине