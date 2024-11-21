В Днепре пострадали два человека из-за ракетной атаки РФ

В Днепре два человека получили ранения после ракетной атаки по городу 21 ноября. Повреждены предприятие и Центр реабилитации для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Пострадали, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина - госпитализирована", - рассказал он.
В результате ракетной атаки на Днепр 21 ноября поврежден Центр реабилитации для людей с инвалидностью.
"Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. Там люди не пострадали. Кроме этого, разрушения есть в гаражном кооперативе. Там возник пожар. Изувечены 9 гаражей", - отметил глава ОВА.
Кроме того, по данным Лысака, повреждено промышленное предприятие и два частных дома.
"В одном из них возник пожар, его потушили. Укротили огонь и на втором месте возгорания", - констатировал он.
Ранним утром 21 ноября в Украине объявили тревогу. Военные предупреждали об угрозе ракет. В Днепре гремели взрывы.
Как позже выснилось, оккупанты устроили ракетную атаку по Украине, использовав девять целей. Они заходили в воздушное пространство Украины с севера.
В частности, Россия выпустила из Астраханской области по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. ПВО сбила шесть ракет.
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