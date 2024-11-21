В Днепре пострадали два человека из-за ракетной атаки РФ

"Пострадали, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина - госпитализирована", - рассказал он.

Последствия атаки на Днепр

В результате ракетной атаки на Днепр 21 ноября поврежден Центр реабилитации для людей с инвалидностью.

"Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. Там люди не пострадали. Кроме этого, разрушения есть в гаражном кооперативе. Там возник пожар. Изувечены 9 гаражей", - отметил глава ОВА.

Кроме того, по данным Лысака, повреждено промышленное предприятие и два частных дома.

"В одном из них возник пожар, его потушили. Укротили огонь и на втором месте возгорания", - констатировал он.