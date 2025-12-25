У Дніпрі поранили ножем двох військових ТЦК, сталася стрілянина

За версією поліції, вдень 25 грудня о 14:40 на вулиці Калиновій у Дніпрі під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав з ножем на військовослужбовців зі складу групи оповіщення місцевого ТЦК. Двоє з них отримали поранення, наразі постраждалих ушпиталили.

Також на місці інциденту було чутно постріли. Як виявилося, один з військових ТЦК здійснив декілька пострілів у повітря, щоб затримати нападника.

"Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2", - сказано у повідомленні.