UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі попередили про загроза ракетного удару: ППО контролює небо

Фото: У Дніпрі попередили про загроза ракетного удару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Дніпрі та області ввечері 7 листопада оголошена загроза атаки з повітря. Місцевих жителів закликали зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Є загроза ракетного удару", - вказав посадовець.

Лукашук зазначив, що сили протиповітряної оборони контролюють небо над Дніпром та областю.

Водночас він попросив громадян утриматися від поширення у пабліках недостовірної інформації.

Нагадаємо, окупанти 7 листопада із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду в Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України