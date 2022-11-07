В Днепре предупредили об угрозе ракетного удара: ПВО контролирует небо

В Днепре и области вечером 7 ноября объявлена угроза атаки с воздуха. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Есть угроза ракетного удара", - указал чиновник.
Лукашук отметил, что силы противовоздушной обороны контролируют небо над Днепром и областью.
В то же время, он попросил граждан воздержаться от распространения в пабликах недостоверной информации.
Напомним, оккупанты 7 ноября из РСЗО обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе Днепропетровской области.
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