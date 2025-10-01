UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Дніпрі після загадкового спалаху перебої із світлом: що відомо

Фото: у Дніпрі після загадкового спалаху перебої із світлом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 1 жовтня жителі Дніпра побачили в небі яскравий синій спалах. Одразу після нього по всьому місту почалися перебої зі світлом та водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві Telegram-канали.

Як повідомляється, спалах у небі над Дніпром з'явився раптово та зник за декілька секунд.

Причина спалаху невідома. Наразі офіційних заяв щодо цього не було. Повітряну тривогу в місті не оголошували, вибухи також не лунали.

Проблеми зі світлом фіксують по всьому місту. У частини абонентів воно з’явилося одразу після секундного відключення, проте в інших місцях - світла немає. Ймовірно, через це виникли й проблеми з водопостачанням. 

Водночас у ДТЕК повідомили про відсутність замикань чи пошкоджень мережі. 

Жителі Дніпра опублікували відео з камер. На кадрах можна побачити, що синє дуже яскраве світло охопило небо, але вже за секунду - повністю розсіялося.

Проблеми зі світлом в Україні через обстріли РФ

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичних об'єктах України.

Внаслідок атаки без світла залишилися 307 тисяч споживачів у кількох районах Чернігівської області. У регіоні ввели графіки відключень світла.

Також через удар росіян по енергооб'єкту в Славутичі Київської області Чорнобильська АЕС перебуває в стані блекауту. Там фахівці вже працюють над тим, щоб відновити подачу електроенергії.

Окрім того, у Сумській області Конотопський і Шосткинський райони частково залишилися без світла. Відключення сталися через російські удари.

ДнипроВідключеня світла