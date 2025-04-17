У Дніпрі після ударів РФ пошкоджений медуніверситет, є загроза обвалу

Відомо, що під час масованої атаки на Дніпро один з російських дронів вдарив по даху навчального корпусу Дніпровського державного медуніверситету.

Ректорка університету Тетяна Перцева зазначила, що ліквідовувати наслідки атаки допомагає і викладачі, і студенти. Навчання перевели на дистанційку.



За словами проректора університету Віктора Самка, зруйновані несучі конструкції та перекриття корпусу. Пошкоджено декілька поверхів будівлі, зокрема, кабінети, де зберігалися цінні експонати, та бібліотека на понад 52 тисячі примірників книг. Більшість книг пошкоджена.

"Вікон немає до першого поверху, є загроза обвалу. У цьому курсі навчається 1-3 курси. Експонати музею зараз будемо евакуювати", - сказав проректор.

Також пошкоджено анатомічний музей університету. На щастя, експонати не були понівечені.

Будівля медичного університету є історичною пам'яткою Дніпра і перебуває в державній власності Міністерства охорони здоров'я.

Фото: у Дніпрі пошкоджений медичний університет (suspilne.media)