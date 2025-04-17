В Днепре после ударов РФ поврежден медуниверситет, есть угроза обвала

Известно, что во время массированной атаки на Днепр один из российских дронов ударил по крыше учебного корпуса Днепровского государственного медуниверситета.

Ректор университета Татьяна Перцева отметила, что ликвидировать последствия атаки помогают и преподаватели, и студенты. Обучение перевели на дистанционку.



По словам проректора университета Виктора Самка, разрушены несущие конструкции и перекрытия корпуса. Повреждены несколько этажей здания, в частности, кабинеты, где хранились ценные экспонаты, и библиотека на более 52 тысяч экземпляров книг. Большинство книг повреждено.

"Окон нет до первого этажа, есть угроза обвала. В этом курсе учится 1-3 курсы. Экспонаты музея сейчас будем эвакуировать", - сказал проректор.

Также поврежден анатомический музей университета. К счастью, экспонаты не были повреждены.

Здание медицинского университета является исторической памяткой Днепра и находится в государственной собственности Министерства здравоохранения.

Фото: в Днепре поврежден медицинский университет (suspilne.media)