Масштабна атака на Дніпро: число постраждалих зростає, з'явились нові фото і відео
В Дніпрі продовжує зростати кількість постраждалих після атаки росіян ввечері 16 квітня. Їх вже 30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
Так, за його словами, масована атака БпЛА призвела до трагічних наслідків у Дніпрі - загинули троє людей, серед них - дитина.
"Постраждали 30, п'ятеро - діти. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один - у важкому стані", - зазначив голова ОВА.
Наслідки атаки на Дніпро
У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж - приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія.
"А ще - харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто", - зазначив Лисак.
Фото наслідків атаки на Дніпро 16 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Атака РФ на Дніпро
Вчора ввечері, 16 квітня, росіяни масовано атакували Дніпро дронами. Внаслідок атаки були пожежі, пошкодження, є загиблі та багато постраждалих.
Зокрема, загинули троє людей, в тому числі дитина. До цього повідомлялось, що поранення отримали 28 людей, з них 4 дитини. Дніпро окупанти атакували "Шахедами" близько 23:00.
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