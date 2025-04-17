Масштабна атака на Дніпро: число постраждалих зростає, з'явились нові фото і відео

В Дніпрі продовжує зростати кількість постраждалих після атаки росіян ввечері 16 квітня. Їх вже 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Так, за його словами, масована атака БпЛА призвела до трагічних наслідків у Дніпрі - загинули троє людей, серед них - дитина.

"Постраждали 30, п'ятеро - діти. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один - у важкому стані", - зазначив голова ОВА.

Наслідки атаки на Дніпро

У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж - приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія.

"А ще - харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто", - зазначив Лисак.



Фото наслідків атаки на Дніпро 16 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)