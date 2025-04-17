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Масштабна атака на Дніпро: число постраждалих зростає, з'явились нові фото і відео

Дніпро, Четвер 17 квітня 2025 08:34
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Масштабна атака на Дніпро: число постраждалих зростає, з'явились нові фото і відео Фото: у Дніпрі число поранених зросло до 30 після атаки РФ 16 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

В Дніпрі продовжує зростати кількість постраждалих після атаки росіян ввечері 16 квітня. Їх вже 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Так, за його словами, масована атака БпЛА призвела до трагічних наслідків у Дніпрі - загинули троє людей, серед них - дитина.

"Постраждали 30, п'ятеро - діти. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один - у важкому стані", - зазначив голова ОВА.

Наслідки атаки на Дніпро

У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж - приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія.

"А ще - харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто", - зазначив Лисак.

Фото наслідків атаки на Дніпро 16 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака РФ на Дніпро

Вчора ввечері, 16 квітня, росіяни масовано атакували Дніпро дронами. Внаслідок атаки були пожежі, пошкодження, є загиблі та багато постраждалих.

Зокрема, загинули троє людей, в тому числі дитина. До цього повідомлялось, що поранення отримали 28 людей, з них 4 дитини. Дніпро окупанти атакували "Шахедами" близько 23:00.

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