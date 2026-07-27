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У Дніпрі після обстрілу був витік аміаку: чи є загроза населенню

11:22 27.07.2026 Пн
1 хв
Трубопровід був пошкоджений на одному з місцевих підприємств
aimg Валерій Ульяненко
Фото: рятувальник (Getty Images)

Внаслідок ранкової атаки РФ на Дніпро було пошкоджено трубопровід аміаку на одному з місцевих підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати аварію, загрози для цивільного населення немає.

"Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки аварії. Всі засувки ємностей перекрито, витік аміаку зупинено", - повідомили рятувальники.

Зараз фахівці контролюють концентрацію аміаку в повітрі та тримають ситуацію під контролем.

Нагадаємо, в ніч проти 27 липня російські війська завдали ударів по кількох регіонах України. Найбільше від ворожої атаки постраждали Запоріжжя, Сумська та Дніпропетровська області.

У Дніпрі внаслідок обстрілу виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вибухова хвиля також пошкодила вікна у кількох багатоповерхових будинках, а також автомобілі та будівлю магазину.

За інформацією влади, впродовж ночі сили протиповітряної оборони знищили 15 російських безпілотників у різних районах Дніпропетровської області. Дані щодо можливих постраждалих у Дніпрі ще уточнюються.

Зазначимо, 24 липня російський безпілотник атакував локомотив пасажирського поїзда на Дніпропетровщині.

Завдяки оперативним діям залізничників і своєчасній евакуації пасажирів обійшлося без жертв і постраждалих.

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ДніпроДСНСВійна в Україні