У Дніпрі після обстрілу був витік аміаку: чи є загроза населенню

Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати аварію, загрози для цивільного населення немає.

"Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки аварії. Всі засувки ємностей перекрито, витік аміаку зупинено", - повідомили рятувальники.

Зараз фахівці контролюють концентрацію аміаку в повітрі та тримають ситуацію під контролем.

Нагадаємо, в ніч проти 27 липня російські війська завдали ударів по кількох регіонах України. Найбільше від ворожої атаки постраждали Запоріжжя, Сумська та Дніпропетровська області.

У Дніпрі внаслідок обстрілу виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вибухова хвиля також пошкодила вікна у кількох багатоповерхових будинках, а також автомобілі та будівлю магазину.

За інформацією влади, впродовж ночі сили протиповітряної оборони знищили 15 російських безпілотників у різних районах Дніпропетровської області. Дані щодо можливих постраждалих у Дніпрі ще уточнюються.