В Днепре после обстрела была утечка аммиака: есть ли угроза населению

В результате утренней атаки РФ на Днепр был поврежден трубопровод аммиака на одном из местных предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС.
Спасателям удалось быстро ликвидировать аварию, угрозы гражданскому населению нет.
"Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали последствия аварии. Все задвижки емкостей перекрыты, утечка аммиака остановлена", - сообщили спасатели.
Сейчас специалисты контролируют концентрацию аммиака в воздухе и держат ситуацию под контролем.
Напомним, в ночь на 27 июля российские войска нанесли удары по нескольким регионам Украины. Больше всего от вражеской атаки пострадали Запорожье, Сумская и Днепропетровская области.
В Днепре в результате обстрела возник пожар на территории частного домовладения. Взрывная волна также повредила окна в нескольких многоэтажных домах, а также автомобили и здание магазина.
По информации властей, ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 15 российских беспилотников в разных районах Днепропетровской области. Данные о возможных пострадавших в Днепре еще уточняются.
Напомним, 24 июля российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда на Днепропетровщине.
Благодаря оперативным действиям железнодорожников и своевременной эвакуации пассажиров обошлось без жертв и пострадавших.