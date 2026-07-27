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В Днепре после обстрела была утечка аммиака: есть ли угроза населению

11:22 27.07.2026 Пн
1 мин
Трубопровод был поврежден на одном из местных предприятий
aimg Валерий Ульяненко
Фото: спасатель (Getty Images)

В результате утренней атаки РФ на Днепр был поврежден трубопровод аммиака на одном из местных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС.

Спасателям удалось быстро ликвидировать аварию, угрозы гражданскому населению нет.

"Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали последствия аварии. Все задвижки емкостей перекрыты, утечка аммиака остановлена", - сообщили спасатели.

Сейчас специалисты контролируют концентрацию аммиака в воздухе и держат ситуацию под контролем.

Напомним, в ночь на 27 июля российские войска нанесли удары по нескольким регионам Украины. Больше всего от вражеской атаки пострадали Запорожье, Сумская и Днепропетровская области.

В Днепре в результате обстрела возник пожар на территории частного домовладения. Взрывная волна также повредила окна в нескольких многоэтажных домах, а также автомобили и здание магазина.

По информации властей, ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 15 российских беспилотников в разных районах Днепропетровской области. Данные о возможных пострадавших в Днепре еще уточняются.

Напомним, 24 июля российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда на Днепропетровщине.

Благодаря оперативным действиям железнодорожников и своевременной эвакуации пассажиров обошлось без жертв и пострадавших.

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