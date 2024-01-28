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В Дніпрі під час тривоги пролунав вибух, попереджали про підліт ракети

Неділя 28 січня 2024 13:07
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В Дніпрі під час тривоги пролунав вибух, попереджали про підліт ракети Фото: в Дніпрі під час тривоги пролунав вибух, попереджали про підліт ракети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про рух ракети в напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Офіційні особи, або ж військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало ситуацію в обох містах.

Варто додати, що з 12:26 на території Дніпропетровської області було оголошено повітряну тривогу. О 12:48 Повітряні сили попередили про рух ракети в напрямку Кіровоградської області, втім, пізніше вона змінила рух в бік Дніпра.

Відбій повітряної тривоги

О 13:07 було оголошено про відбій повітряної тривоги на півдні України, у тому ж числі й Дніпропетровській області.

Знищено ракету

Як повідомляє голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, захисники з ПвК "Схід" знищили ворожу крилату ракету.

Атака на Україну у ніч на 28 січня

У ніч на 28 січня російські терористи атакували територію України:

  • 8-ма ударними дронами типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія);
  • 2-ма ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області Росії;
  • 3-ма ракетами С-300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території регіону.

Були атаковані цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій й Дніпропетровській областях.

Протиповітряна оборона знищила 4 з 8 ворожих БпЛА.

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Російська Федерація Дніпропетровська область
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